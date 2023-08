Weinviertler Schafweide steht nun unter Strom

„Das wird die größte in ein privates Netz einspeisende Photovoltaikanlage Österreichs und auch Europas“, frohlockt Electrify-Chef Rudolf Schütz, der für den „Krone“-Lokalaugenschein mit Landesvize Stephan Pernkopf und Landtagspräsident Karl Wilfing von der Firmenzentrale in Wolkersdorf auf das Unternehmensareal von Jungbunzlauer in Pernhofen nahe Laa an der Thaya herbeigeeilt ist.