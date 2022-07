Zonenplan gegen den „Wildwuchs“ bei Sonnenstrom

138 Freiflächen

Wie schon bei der Windkraft wird die Errichtung solcher Anlagen in Zukunft in speziellen Zonen gestattet sein. Neben bestehenden Gewerbegebieten zählen dazu 138 Freiflächen – etwa ehemalige Schottergruben und Deponien sowie Straßenränder – in der Größenordnung von insgesamt 1288 Hektar, die nun festgelegt wurden. Diese Gebiete können die Gemeinden für Photovolatik-Anlagen bis fünf, mit speziellen Öko-Konzepten bis zehn Hektar widmen.