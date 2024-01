40-jähriger Sohn stach mehrmals auf Vater ein

Seit längerer Zeit soll es Spannungen in der Familie gegeben haben, nun eskalierte die Lage im wunderschönen Irdning-Donnersbachtal. Ein alleinliegendes Gehöft wurde Mittwochmittag Schauplatz einer Messerattacke. Der 40-jährige Sohn war zu Besuch in seinem Elternhaus und fing vorerst an, verbal mit seinen Eltern zu streiten. Doch es sollte nicht dabei bleiben.