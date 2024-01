ÖSV-Abfahrer: Hotel-Nachbar ist ein Hollywood-Held

„Krone“-Weltcup-Haus wird eröffnet

Der Party-Marathon erreicht heute seinen ersten Höhepunkt, am Nachmittag wird das „Krone“-Weltcup-Haus eröffnet, dabei sein wird u. a. Andreas Gabalier. Gleichzeitig mit Kitz liefert der Wintersport in Österreich kuriose Perlen. So gehen am Samstag in St. Johann im Pongau die afrikanischen Rodelmeisterschaften über die Bühne …