Der neue „Zehner“ stellt sich mit Kampfansage vor

... am Mittwoch nahm der 22-Jährige seine Arbeit bei Grün-Weiß auf. „Es war kurzfristig“, erzählt Lang vom Anruf aus Hütteldorf. „Ich musste kurz überlegen, ob es jetzt der richtige Schritt ist. In Hartberg hat alles funktioniert, Rapid ist eine andere Nummer. Aber es ist der größte Klub in Österreich. Es war schon als Gegner geil, in Hütteldorf zu spielen. Wie wird es erst jetzt werden?!“