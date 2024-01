Deal perfekt: Rapid verpflichtet Christoph Lang

Rapid hat am Dienstag die Verpflichtung von Christoph Lang vermeldet. Der österreichische Fußball-U21-Teamspieler war zuletzt von Sturm Graz an den TSV Hartberg verliehen, er wurde mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Lang brachte es für die Oststeirer auf 20 Einsätze und fünf Tore, das letzte davon erzielte er beim 1:0-Heimsieg der Hartberger am 11. November des Vorjahres gegen Rapid. Wenige Tage später wurde Zoran Barisic als Chefcoach der Grün-Weißen entlassen.