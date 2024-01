Das bringt Tempo 30 für Gesundheit und Brieftasche

„Nicht so schnell!“, kann es künftig vor Schulen, Pflegeheimen und Co. im Ortsgebiet heißen: Ab Sommer können Gemeinden nämlich einfacher Zonen mit geringerer Geschwindigkeit einrichten - und auch kontrollieren. Was es konkret für unsere Gesundheit und Brieftasche bringt? Wir haben alle Infos für Sie!