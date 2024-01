Olympia-Traum für Hockey-Herren geplatzt

Für Österreichs Hockey-Männer-Nationalteam bleibt der Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris unerfüllt. Die ÖHV-Truppe zog am Mittwoch beim Qualifikationsturnier in Valencia gegen Südkorea mit 2:4 (0:2) den Kürzeren und belegte damit in der Gruppe B nur den dritten Rang. Die Top-Zwei-Teams der beiden Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, am Ende lösen die besten drei Teams das Olympia-Ticket.