Auferstanden: Emma Stone glänzt in „Poor Things“

Er, der manisch-experimentierfreudige und selbst grausig entstellte Wissenschafter, holt sie, die gerade in den Fluten ertrunkene, auf abstruse Weise ins Leben zurück. Godwin Baxter (Willem Dafoe), selbst verherrlichend „God“ genannt, pflanzt der schönen Maid, die er später Bella (Emma Stone) nennen wird, das Gehirn ihres im Mutterleib mit ihr verstorbenen Kindes ein, weckt die so recycelten Synapsen mit Stromstößen - und verfolgt fortan die mentalen Fortschritte dieser jungen Frau, die langsam ihrer naiv-infantilen Unbekümmertheit entwächst und in einem Anwalt (Mark Ruffalo) einen Begleiter und Lover findet, der mit ihr auf Weltreise geht. Schon bald weicht Bellas sexuelle Erweckung einer lustvoll promiskuitiven Neugier. So prostituiert sie sich in einem Pariser Bordell und testet so ihre Grenzen und Vorlieben aus.