Ein Baby zum Mitnehmen als Horror-Zukunftsvision

Wie wäre es also, würde man die Fortpflanzung dem menschlichen Körper per se ganz entreißen? Ein gespenstischer Zukunftsentwurf ist das, den uns Regisseurin Sophie Barthes hier offeriert - mit Ausblicken auf eine auf Höchstleistungen und Gewinnmaximierung ausgerichtete Welt, in der KI über den Alltag und die Vitalwerte wacht und die Macht von Konzernen Religion und Ethik längst überflügelt hat.