Die schmutzigsten Fantasien der Österreicher

Zum bereits zehnten Mal in Folge lieferte der Pornhub-Jahresrückblick rechtzeitig vor dem Jahreswechsel anhand nackter Zahlen detaillierte und explizite Einblicke in das pikante und teils kuriose Porno-Konsumverhalten von 20 Ländern. Österreich schien in den Statistiken des Porno-Portals offiziell nicht auf. Wir haben deshalb nachgefragt - und Antworten erhalten.