Instagram statt Park: Streetworker jetzt online

„Die Arbeitszeiten passen sich den Zeiten an, an denen Jugendliche erreichbar sind“, erklärt I.S.I-Geschäftsführer Stefan Leyerer. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter chatten etwa Jugendliche an, wenn sie in Postingverläufen Mobbing mitbekommen, oder stellen sich auf Plattformen als Sozialarbeiter vor und bieten Hilfe an.