Nach erstem Wahlsieg: Das hat Donald Trump nun vor

Während der große Zuspruch für Trump für viele Europäer völlig unverständlich klingt, ist die Euphorie trotz der vielen Skandale rund um den Politiker in seiner Heimat weiterhin ungebrochen. So bekam er bei seiner Wahlniederlage 2020 sogar mehr Stimmen als bei seinem Wahlsieg 2016. Doch warum haben Amerikaner weiterhin Vertrauen in Trump? Und wofür steht der mittlerweile 77-Jährige eigentlich? Krone+ hat sich angesehen, was Trump in einer möglichen zweiten Amtsperiode verändern möchte: