Auch Gusenbauer war schon „Volkskanzler“

Gusenbauer: „Verstehe mich als Volkskanzler“

Auch Alfred Gusenbauer hat sich selbst zu einem solchen ausgerufen. Am Tag nach seinem knappen Sieg über die ÖVP mit 35,3 zu 34,3 Prozent im Oktober 2006 sagte er in der „Krone“: „Ich bin anders, und ich will einen anderen Stil pflegen. Ich verstehe mich als Volkskanzler.“