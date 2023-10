Kogler: „Volkskanzler ist ein grindiger Jargon“

„Krone“:Es gibt ein Budgetloch von 20,9 Milliarden Euro. Der Wirtschaftswissenschaftler Badelt sieht die Entwicklung problematisch. Ist das nachhaltig? Ist es notwendig, einen Schuldenberg zu haben?

Werner Kogler: Die absoluten Ziffern helfen überhaupt nicht weiter. Es geht immer um den Vergleich zur Wirtschaftsleistung und da sind wir konstant bei 2,7 Prozent und damit deutlich unter den Maastricht-Kriterien von drei Prozent. Aber ja, es wird so sein, dass die Defizite diese Höhe erreichen. Umgekehrt, in Zeiten wie diesen, gerade in diesem Jahr zu kürzen, das hielten wir für völlig falsch.