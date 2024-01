Steirer fordern: Mehr Polizei auf den Straßen!

Aus dem Innenministerium hieß es dazu am Montag, dass man in der Steiermark sehr wohl etliche neue Beamte in den Dienst stelle: „Im März werden die ersten 140 Polizisten in die Grundausbildung aufgenommen, dann folgen im Juni voraussichtlich 60 sowie die übrigen Aufnahmen im September und Dezember.“ Ab Februar dürfe Graz mit etwa 40 neu ausgebildeten Polizisten rechnen, so der Plan.