So viele Beamte fehlen der steirischen Polizei

Für Aufregung sorgte der „Krone“-Bericht zu einem Vorfall bei einem Maturaball in Liezen Mitte Oktober: Ein 17-jähriger Syrer musste von drei Security-Mitarbeitern am Boden fixiert werden, bis die Polizei eintraf. Für viele Besucher der Großveranstaltung viel zu spät, denn zwei Streifenwagen mussten erst aus Trieben und Bad Mitterndorf zur Ennstalhalle beordert werden. In der Bezirkshauptstadt waren für diesen gefährlichen Einsatz keine Beamten verfügbar.