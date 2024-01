Husky „Yukon“ irrte 17 Tage auf der Rax umher

Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Dieses Sprichwort trifft auf die Geschichte von „Yukon“, einem vierjährigen Husky aus dem Bezirk Wiener Neustadt, zu. Am Stefanitag war der Rüde bei einer Wanderung am Mittagstein in Hirschwang an der Rax im Bezirk Neunkirchen entlaufen. Über zwei Wochen wurde nach dem Hund Tag und Nacht gesucht. Auch Polizei, Jägerschaft und Bergrettung waren informiert.