27 Jahre nach Tat: Lebenslange Haft für 2 Männer

Wegen Mordes an einem Mädchen vor gut 27 Jahren sind zwei Männer in Schottland zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der damalige Freund der 14-Jährigen muss mindestens für 22 Jahre ins Gefängnis, der andere darf frühestens nach 18 Jahren freigelassen werden, entschied am Montag ein Gericht in Glasgow.