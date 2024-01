Ministerium: Neues Schulportal wird Jahre dauern

Inzwischen baut das Ressort an einer neuen Plattform. Diese wird nicht nur zusätzliche Kosten verursachen, sondern ganze drei Jahre dauern. Dafür soll sie aber auch etwas können: Es soll ein elektronisches Klassenbuch geben, in dem etwa Mitteilungen an die Eltern abgelegt werden, elektronische Zeugnisse und vieles mehr.