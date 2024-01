Kind in Hundebox gesperrt: Prozesstage stehen fest

Der Fall eines Zwölfjährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel (NÖ) in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll, wird in sechs Wochen in Krems juristisch aufgearbeitet. Angesetzt sind drei Prozesstage, ab dem 26. Februar, teilte Ferdinand Schuster, Sprecher des Landesgerichts Krems, am Montag mit.