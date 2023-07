Bub in Hunde-Box gesperrt: Gab es weitere Täter?

Sie waren Verbündete des Bösen. Monate, vielleicht sogar Jahre hindurch, hat Sabine K. (Name geändert) - auf Anweisung ihrer besten Freundin, Regine G. (Name geändert) - ihrem kleinen Sohn Unfassbares angetan. Ihn hungern lassen, ihn verprügelt. Ihn in eine Hundebox eingesperrt; gefesselt, geknebelt, leicht bekleidet, in Eiseskälte. Immer wieder.