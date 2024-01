Kraft springt aufs Stockerl und knackt Rekord

Das in der Nationenwertung von Slowenien (1.558,4 Punkte) vor Österreich (1.507,2) und Deutschland (1.484,0) angeführte Klassement der Polen-Tour wird am Dienstag und Mittwoch mit Qualifikation und Bewerb in Szczyrk fortgesetzt und von Freitag bis Sonntag in Zakopane abgeschlossen. Im Anschluss daran geht es zu den Skiflug-Weltmeisterschaften am Kulm in Bad Mitterndorf.