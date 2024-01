Sport der Extreme: Von Eiskästen und Hitzekämpfen

„Wir haben diese Herausforderung akzeptiert“, freute sich Mahomes. „Wir wussten, dass es kalt ist, aber wir gehen immer raus und spielen Football und dann sehen wir was passiert.“ Damit gelang den Chiefs auch in der siebenten Saison in Folge ein Sieg in den Play-offs - im viertkältesten NFL-Spiel der Geschichte.