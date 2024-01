„Wie lange kann man so ein Leben durchhalten?“

Was hast Du gemacht, um wieder mehr Ruhe in Dein Leben zu bringen?

Die zwei Jahre in Dubai waren super. Aber jede Medaille hat zwei Seiten. Das permanente Leben in so einer großen Metropole wurde mir zu stressig. Darum habe ich mir auf Mallorca einen Rückzugsort geschaffen. Als ich am Tiefpunkt war, machte ich einen Roadtrip dorthin und habe gemerkt, wie gut mir die Insel tut. Hier kann ich regenerieren, meine Batterien aufladen und dann wieder in die Welt hinausgehen und meine 14-Stunden-Arbeitstage absolvieren.