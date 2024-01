Bullen verlieren Test im Trainingslager

Dabei übernahm das Team von Gerhard Struber von Beginn an die Spielkontrolle und kam früh zu ersten Chancen. Vor allem Fernando hätte gegen den deutschen Zweitligisten mehrfach treffen können, scheiterte aber zweimal an sich selbst und einmal an der Stange. Wenig später wurde der Brasilianer im Strafraum gefoult - Sucic verwandelte souverän zur 1:0-Führung (32.). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen.