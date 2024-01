Nur der Chef kam richtig ins Schwitzen

Mit einer kleinen Verspätung kam Fußball-Meister Salzburg am Donnerstagnachmittag in Marbella an. Der Flieger musste vor dem Start in München noch enteist werden, daher gab es eine Verzögerung. Dennoch landete die rund 50 Mann starke Entourage der Bullen sicher im angenehm warmen Malaga und fuhr dann mit dem Bus ins rund eine Stunde entfernt liegende Marbella. Anschließend wurden im Fünf-Stern-Hotel Westin La Quinta die Zimmer bezogen. Von den ursprünglich geplanten 27 Kickern sind allerdings nur 25 mit dabei – Oscar Gloukh und Amankwah Forson blieben krankheitsbedingt vorerst noch in der Mozartstadt. Sobald sie gesund sind, werden die beiden nachreisen.