Wo man beim Barbier mit einem Kinderlachen bezahlt

Auch Obdachlose werden gratis bedient

Gefragt, getan: Fünf Mädchen und vier Burschen kamen am Donnerstag in den Laden, um sich für den abendlichen Zuckerbäckerball in der Wiener Hofburg hübsch machen zu lassen. Der Lohn für vier Stunden Verdienstentgang: „So ein Kinderlachen ist unbezahlbar“, sagt Jan-Luca Zechmeister-Sailer, der bekannt ist für sein soziales Engagement. So bedient er auch regelmäßig Obdachlose, die sich keinen Friseur leisten können – unentgeltlich, versteht sich.