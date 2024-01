Horror-Vater von Amstetten könnte bald freikommen

Gilt er bald als völlig ungefährlich?

Die weiteren Fakten zu dem abscheulichen Verbrechen: 2008 wurde es aufgedeckt, 2009 dem Horror-Vater der Prozess gemacht. Sein Urteil, letztlich: lebenslange Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Was bedeutete: Eine Freilassung, irgendwann, wäre für ihn nur dann möglich, wenn von ihm keine weiteren Taten mehr zu erwarten wären, er also für völlig ungefährlich erklärt würde. Was nun so sein soll. Die Details.