Walzer, Schminke und ein Ritterschlag

Alles Walzer“ lauten die zwei Worte, die noch bis einen Tag nach dem Opernball-Spektakel am 8. Februar exorbitant oft sämtliche Medienberichte zieren werden. ORF 2 überträgt einmal mehr das Staats-Gewalze aus Wien und machte in einer gestrigen Pressekonferenz neugierig auf seine neuen Moderatoren. Statt Nadja Bernhard und Tarek Leitner gesellen sich in diesem Jahr Kultur-Moderatorin Teresa Vogel und Society-Reporterin Marion Benda an die Seite von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll. „Der Opernball ist sowas wie ein Ritterschlag in der Society-Berichterstattung“, so Benda, die sich nun „aufs professionell geschminkt werden freut“, wie sie schmunzelnd verrät.Von der Ankunft der Gäste und ihrem Einzug auf der Feststiege über die Eröffnung des Jungdamen- und Jungherrenkomitees bis zur Mitternachtsquadrille: Das TV-Publikum erlebt ab 20.15 Uhr wieder alle Höhepunkte live. Einen Tag nach dem Ball der Bälle präsentiert „SOKO Donau“-Kommissarin Lilian Klebow die Sendung „Alles Opernball“ statt Kristina Inhof, die ihr Baby erwartet. „Ich werde mich voller Dankbarkeit und Neugier, und Respekt vor der neuen Kameraseite, in das Abenteuer Opernball stürzen und die Menschen mit Liebe glänzen lassen.“