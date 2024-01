Hunderte Banditen in Ecuador festgenommen

Wie berichtet, hatte Ecuadors Präsident Daniel Noboa am Dienstag 22 kriminelle Gruppen per Dekret als terroristische und nicht-staatliche Kriegsparteien eingestuft, die auszuschalten seien. „Alle diese Gruppen sind jetzt militärische Ziele“, sagte Militärchef Jaime Vela daraufhin. Das Land sei in einem internen bewaffneten Konflikt, heißt es in dem Dekret weiter.