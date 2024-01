Bei Hausdurchsuchung Waffenarsenal sichergestellt

In den vergangenen Monaten fielen auf Social-Media-Kanälen Chats mit offensichtlich einschlägiger Gesinnung auf. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete daraufhin Hausdurchsuchungen bei zwei Personen im Bezirk St. Johann (30 und 42 Jahre) und einer weiteren in Salzburg Umgebung (79 Jahre) an.