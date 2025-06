Salzburg dreht auf: Zirkus statt Shopping-Frust

Salzburg hat am Samstag genug von der Einkaufsmüdigkeit – stattdessen heißt’s: Manege frei in der Altstadt! Denn am 14. Juni verwandelt sich das Zentrum zwischen Kapuzinerberg und Mirabellgarten in ein Spektakel aus Musik, Zirkus und Straßenkunst. Und das alles mitten im Trubel von Boutiquen, Bars und Gemüseständen.