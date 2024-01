Generalprobe: Die Steirer in den Startlöchern

Heuer begleitet die „Krone“ den alljährlichen Steirerball als Medienpartner. Für den Event, der am 12. Jänner in der Hofburg in Wien stattfinden wird, laufen die Vorbereitungen daher auf Hochtouren. Getanzt wird hier nicht etwa wie beim Opernball in Glitzer-Robe und Frack - die Steirer bevorzugen’s etwas uriger!