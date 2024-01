Das grüne Herz, es pochte ganz heftig in Wien

Es ist das Unbeschwerte, die Leichtigkeit bei oftmals auch diffizilen Themen und die herzliche Art: In einem Satz, es ist das grüne Herz der Steirer, das auch diesen Abend so besonders machte, denn am Freitagabend ging der Steirerball in der Wiener Hofburg mit Glanz, Glamour und viel Schmäh über die Bühne.