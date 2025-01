Kernöl & Co.: Promis und der steirische Brauch

Hofburg schimmert grün

So wie‘s Brauch ist, wenn der „Verein der Steirer“ in Wien und die „Krone“ als Medienpartner zur ganz langen Nacht in Tracht laden: Die Letzten fanden in den Morgenstunden den Weg aus dem in grünes Licht getauchten Amtssitz des Bundespräsidenten. Aber was ist eigentlich der typische steirische Brauch? Das wollten wir von den Promis wissen.