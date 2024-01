Zweifacher Brandalarm in Meidlinger U4-Station

Rauchschwaden entpuppten sich als Dampf

Um 8.45 Uhr am Donnerstagmorgen hieß es in der Hauptfeuerwache erneut Alarmstufe 2. Wieder wurde vermeldet, dass es in derselben Station wie am Vorabend möglicherweise brennt. Tatsache war - so Feuerwehrsprecher Christian Feiler - dass aus einem defekten Heizungsrohr viel Dampf austrat, die Schwaden waren aufgrund der aktuellen Kälte weithin sichtbar. Kurzfristig wurde der Betrieb eingestellt, nach etwas mehr als einer Stunde konnte wieder eingleisig gefahren werden.