„Kontroverse“ Sterneküche für zwei Abende in Linz

Sie kochten sich nicht nur in die Herzen ihrer Gäste, sondern auch in den renommierten Guide Michelin. Als „Kochnomaden“ haben Anna und Valentin Kalteis ihren festen Standort aber vor langer Zeit aufgegeben, um quasi von unterwegs für Genuss zu sorgen. Heißt: Das mittlerweile verheiratete Paar steht nur noch zu ganz besonderen Anlässen hinter dem Herd. Heuer etwa in Valentins oberösterreichischer Heimat, nämlich am 9. und 10. Februar bei den vier Jungs der Donauwirtinnen in Linz. „Da es sich mit Freunden immer leichter kocht, freuen wir uns bei ihnen zu Gast zu sein.“