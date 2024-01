Österreich gegen Rumänien ab 18 Uhr LIVE

Österreich in der Favoritenrolle

Die Ausgangslage ist klar: Gegen Rumänien muss für Österreich zum EM-Auftakt ein Sieg her. Die Osteuropäer sind nach 28 Jahren erstmals wieder dabei und in Mannheim klarer Außenseiter. Zuletzt konnte die ÖHB-Truppe zwei klare Siege gegen die Rumänen feiern. Allerdings gilt es die Konzentration hochzuhalten und den Gegner deshalb nicht zu unterschätzen.