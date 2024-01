Für den großen Traum ist Auftaktsieg ein Muss

Das Sportjahr 2024 kann für Österreich beginnen! Fünf Monate vor den Fußballern eröffnen die Handballer ihre EM-Endrunde - ebenso in Deutschland. Um vom Aufstieg in die Hauptrunde träumen zu dürfen, braucht es gegen Rumänien (18 Uhr HIER im sportkrone.at-Ticker) einen Sieg. „Wir haben eine gute Chance“, nimmt Teamkapitän Nikola Bilyk auch Bezug auf die letzten zwei Erfolge gegen den heutigen Gegner in der EM-Qualifikation - 36:32 in Graz (2022), 35:30 in Bukarest (2023).