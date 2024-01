Österreich-Gegner Kroatien serviert Spanien ab

Kroatiens Handballer sind mit einer klaren Ansage in die EM in Deutschland gestartet. In Österreich-Gruppe B servierten Domagoj Duvnjak und Co. in Mannheim Vize-Europameister Spanien mit 39:29 (18:14) ab und übernahmen vorerst die Führung vor der punktegleichen ÖHB-Auswahl, die zuvor Rumänien 31:24 besiegt hatte.