Rekordmeister KAC beendete Siegesserie der Haie

Nach fünf Erfolgen am Stück mussten sich Innsbrucks Cracks am Dienstag vor 2500 Fans Tabellenführer Klagenfurt knapp 2:3 geschlagen geben, bleiben aber in den Top-Sechs. Für die Tiroler geht‘s mit einem Auswärtsdoppel weiter. Am Freitag spielen sie in Graz, am Samstag bei den Vienna Capitals.