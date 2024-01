Frankreich bekommt jüngsten Premier aller Zeiten

Borne musste weichen

Borne hatte ihren Rücktritt nach tagelangen Spekulationen über eine Regierungsumbildung am Montag eingereicht. Macron dankte ihr auf X „von ganzem Herzen“ für ihre „vorbildliche“ Arbeit im Dienste des Landes. Borne war im Mai 2022 ernannt worden. Sie war die zweite Ministerpräsidentin in der Geschichte Frankreichs nach Edith Cresson in den 90er-Jahren.