Der letzte Kaiser | Schlechteste Regierung

Schlechteste Regierung. Die Bauern legen Deutschland lahm: gestern nahm der landesweite „Bauernaufstand“ so richtig Fahrt auf, die Protestierenden legten zahlreiche Innenstädte lahm. Das kommentiert heute Kurt Seinitz in der „Krone“. Er erinnert daran, dass die Bundesrepublik Deutschland jahrzehntelang „als (letzter) Hort der Stabilität“ gegolten habe, jetzt aber ginge Europa auch dieser Stabilitätsanker verloren, Politik finde nun auch in Deutschland auf der Straße statt. Und Seinitz spielt auch auf die Demo-Attacke gegen Wirtschaftsminister Habeck an, in der sich die Verrohung der Politik in Deutschland manifestiere. Wobei „am Verfall der politischen Kultur nun auch in Deutschland“ die Ampelkoalition durch ihr „Management by Chaos“ maßgeblichen Anteil habe. Seinitz schreibt: „Diese schlechteste Regierung in Deutschlands Nachkriegsgeschichte hat nun auch den letzten Rest ihrer Autorität verloren.“ Und schon wieder Parallelen zu Österreich: Auch hier empfinden viele die aktuelle Regierung als die schlechteste. Ein ungerechtes Urteil?