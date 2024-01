Bauern-Blockaden: Deutschland droht Kollaps

Die ersten Traktoren stehen schon seit dem späten Sonntagnachmittag in Berlin in der Nähe des Brandenburger Tors und bei Autobahnauffahrten in mehreren Bundesländern bereit. Die Blockaden sind dem Vernehmen nach auch von der Polizei genehmigt worden. Der Protestplan sieht unter anderem vor, dass Autobahnen in ganz Deutschland streckenweise blockiert werden. Dazwischen soll es aber immer wieder freie Bahn für kritische Berufsgruppen wie Klinik- und Pflegepersonal bzw. Ärzte geben. Man will sich ja schließlich die Solidarität großer Bevölkerungsteile sichern. In einem Post auf X (vormals Twitter) erklärt der Bauernverband, warum diese Maßnahmen aus seiner Sicht notwendig geworden sind (siehe unten).