Teils ganz schön faszinierend: Nissans Geschichte

Agiere global und produziere lokal, nach dieser Devise installierte Nissan ein weltweites Netzwerk an Produktionsstätten, 1983 in den USA als größtem Exportmarkt und 1986 auch in Großbritannien, wo der Nissan Bluebird (T12) als erstes Pkw-Modell für Europa vom Band lief. Nutzfahrzeuge wurden derweil in Spanien gebaut, die europäischen Diskussionen um Importgrenzen für japanische Modelle waren daher für Nissan kein Thema. Der Kleinwagen Micra gewann 1993 als erstes japanisches Modell den europäischen Medienpreis „Auto des Jahres“ und das in Europa entwickelte und gebaute SUV Terrano II wurde 1994 als erster Nissan nach Japan exportiert.