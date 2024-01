Brandstiftung vor Lokal: Verdächtiger (42) gefasst

Die Polizei in Niederösterreich hat einen mutmaßlichen Brandstifter geschnappt. Der 42-Jährigen steht unter Verdacht, ein Auto sowie einen Sonnenschirm vor einem Lokal in Bad Vöslau in Brand gesteckt zu haben. Außerdem soll er das Gebäude selbst sowie Lieferfahrzeuge beschädigt haben. Insgesamt entstand so ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.