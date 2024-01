Dragovic: Ein Name als Traum und Ziel zugleich

Aleksandar Dragovic - ein Name, ein Traum, ein Ziel! Die Austria bastelt weiter an der Rückkehr des „verlorenen Sohnes“, der 32-Jährige, der Violett im Winter 2011 verlassen hatte, um international Karriere zu machen (Basel, Leverkusen, Dynamo Kiew, Leicester, Roter Stern Belgrad), betonte öfters, dass er zum Abschluss seine Fußballschuhe gerne noch einmal am Verteilerkreis schnüren würde.