Skurriles Job-Angebot für Darts-Wunderkind Littler

Der Pauschalreiseveranstalter „On The Beach“ hat sich in einem offenen Brief an Littler gewandt und ihm einen Job als Chef-Kebab-Verkoster angeboten. „Vielleicht haben Sie schon gehört, dass wir mehr Türkeireisen im Angebot haben, als Sie mit einem Strandtuch erreichen können. Tatsächlich sind wir die Könige der Türkei, und wir haben gehört, dass Sie der König der Kebabs sind“, heißt es dort.