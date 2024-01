Von Salzburg aus ganz Europa in den Bann ziehen

Dafür kooperiert die WWA nun auch mit der polnischen Liga Prime Time Wrestling (PTW) - unter welchem Namen man künftig auch auftreten wird. „Dadurch können wir mehr produzieren, um es dann ausstrahlen zu können“, erklärt Prühs. Denn in naher Zukunft winkt in Österreich ein Fernsehvertrag. Monatlich soll es TV-Aufzeichnungen geben, abwechselnd in Österreich und Polen. Los geht’s bereits am Freitag in Hallein. Wo unter anderem auch Szene-Star „Marty Scurll“ in den Ring steigt, um in einem Vierkampf den ersten WWA-Champion auszufechten. Prühs alias „Krampus“ lässt sich den Heimevent natürlich auch nicht entgehen. Auf lange Sicht will man sich unter neuem Banner in Europa etablieren, auch in andere Märkte vordringen. Während der Dult ist in der Salzburger Arena die größte Show Mitteleuropas geplant.